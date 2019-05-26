صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا برازح

قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، أيار 26، 2019، مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.