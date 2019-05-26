شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مسئول حكومي بارز في عدن ( الأسم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادة مصادر محلية ، وفاة الدكتور رياض نادر مدير عام خدمات الاستثمار في المنطقة الحرة بعدن يوم أمس السبت.

الجدير بالذكر بانه سيتم الصلاة عليه فجر اليوم في مسجد ابي ذر الغفاري بمديرية خور مكسر، فيما سيدفن في مقبرة القطيع بكريتر.

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