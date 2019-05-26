شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. عبد الملك الحوثي ينهار بعد سماع خبر كالصاعقة ورد للتو من هذه المحافظة ... شــاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية، مقتل قيادي حوثي بارز خلال المواجهات المشتعلة في الضالع حيث قتل قائد عسكري بارز في مليشيات الحوثي الانقلابية ،اليوم السبت، في جبهة حجر شمال غرب محافظة الضالع (جنوب اليمن).

Advertisements

واكد مصدر عسكري، ان قائد مايسمى قوات التدخل السريع التابعة لجماعة الحوثي المكنى "ابو هيثم" قد قتل وجرح 2 من مرافقية باشتباكات مع القوات الحكومية في منطقة المشاريح في جبهة حجر.

وواصلت قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الجنوبية تطهير وتأمين مناطق وقرى جديدة على جبهات حجر شمالي غرب الضالع، كما تم احباك محاولات مستميتة للمليشيات باتجاه مرتفعات حاكمة وبداية جبل جحاف.