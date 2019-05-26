البدء في الأعمال الإنشائية لمحطة الشحر الكهربائية بقدرة 40 ميجاواط

تنفيذاً لتوجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بدأت شركة السد العالي الجهة المنفذة لمشروع محطة الشحر الكهربائية في الأعمال الإنشائية لبناء محطة الشحر الكهربائية بقدرة انتاجية 40 ميجاواط قابلة للزيادة والتي تم اعتمادها من قبل المحافظ البحسني للتخفيف عن المواطنين وايجاد معالجات لزيادة التوليد .

ومن المقرر تشغيل المحطة الكهربائية صيف العام القادم بحسب الاتفاقات مع الجهة المنفذة للمشروع .

وبتوجيهات من محافظ المحافظة قام المدير العام لمديرية الشحر المهندس أمين سعيد بارزيق بتفقد الأعمال الإنشائية للمحطة ،شاكراً محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني على جهوده ومتابعته لأعمال مشروع محطة الشحر الكهربائية وتذليله لكافة الصعاب التي تعترض سير عمل المشروع ، مثمنا الجهود التي يبذلها المحافظ في توفير الوقود في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل في ظل عدم توفر الدعم من الحكومة والعجز الكبير في إنتاج الطاقة .

الجدير بالذكر أن محطة الشحر الكهربائية الجاري العمل فيها من قبل الشركة المصنعة (وارتسلا الفنلندية) والجهة المنفذة للمشروع شركة السد العالي ستعمل على الوقود الثقيل المازوت وقابلة للعمل على الوقود الخفيف الديزل وأيضاً على الغاز حيث تبلغ سعة المولد الواحد للمحطة 10,6 ميقا واط .