شكرا لقرائتكم خبر عن احمد علي عبدالله صالح يدعو الجميع للحفاظ على هذا الانجاز الذي حققه والده والدفاع عنه (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا القيادي اليمني البارز احمد علي عبدالله صالح اليمنيين الى الحفاظ على الوحدة اليمنية والدفاع عنها.

صالح وفي اول موقف سياسي له منذ سنوات اكد ان الوحدة اليمنية منجز تاريخي يستوجب الحفاظ عليه والدفاع عنه.

وكان صالح الصغير يتحدث خلال كلمة له وجهها للشعب اليمني بمناسبة ذكرى 22مايو وبثتها قناة اليمن اليوم.

وقال صالح ان الوحدة ليست ملكا لفصيل سياسي بعينه او حزب بل انها قدرا للشعب اليمني اجمع.

وشدد على ان الوحدة اليمنية عززت مكانة الشعب اليمني بين شعوب العالم.

صالح عبر عن ثقته بان يتجاوز الشعب اليمني محنته الحالية.