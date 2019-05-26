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أمير سعودي يكشف عن ضبط 50 مليون ريال في الحد الجنوبي كانت بطريقها للحوثيين

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عدن - ياسمين التهامي - أوضح الأمير السعودي سطام بن خالد ال سعود اليوم ، أنه تم ضبط خمسين مليون ريال في الحدود اليمنيه ذاهبة لمليشا الحوثي الإرهابية.

وأضاف على صفحته على تويتر : آفة التسول التي تجتاح شوارعنا تمثل خطر حقيقي ضد الوطن .

وأكد أن كل ريال يدفع لهؤلاء قد يكون ثمن رصاصه توجه لأبطالنا في الحد الجنوبي .

وأشار آل سعود : هناك مؤسسات وجمعيات كثيرة في الوطن ، متخصصه لإستقبال التبرعات .

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