شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي يكشف عن ضبط 50 مليون ريال في الحد الجنوبي كانت بطريقها للحوثيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أوضح الأمير السعودي سطام بن خالد ال سعود اليوم ، أنه تم ضبط خمسين مليون ريال في الحدود اليمنيه ذاهبة لمليشا الحوثي الإرهابية.
وأضاف على صفحته على تويتر : آفة التسول التي تجتاح شوارعنا تمثل خطر حقيقي ضد الوطن .
وأكد أن كل ريال يدفع لهؤلاء قد يكون ثمن رصاصه توجه لأبطالنا في الحد الجنوبي .
وأشار آل سعود : هناك مؤسسات وجمعيات كثيرة في الوطن ، متخصصه لإستقبال التبرعات .
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