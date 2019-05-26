البيض : الامين العام للأمم المتحدة لم يجد تفسيرات مقنعة لخطاب الشرعية الاخير

أكد نجل الرئيس الجنوبي الأسبق هاني علي سالم البيض ، أن الامين العام للأمم المتحدة لم يجد تفسيرات مقنعة لخطاب الشرعية الاخير وكان هذا رد غوتيرش! .
وقال في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " اداء الشرعية على الارض والواقع ول4أعوام ونيف لم يكن ذلك المؤمل عليه واخفق في مجالات وحالات كثيرة .
وأضاف هذا لايوهله ان يكون ندي او مؤثر في النسق الاممي القائم والعلاقات الدولية إجمالا.
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