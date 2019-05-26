عــــــــاجل .. زحف وتصعيد غير مسبوق ألان باتجاه المطار وانفجار الحرب وسط وشرق المدينة "تفاصيل عاجلة"

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عدن - ياسمين التهامي - صعدت المليشيات الحوثية من تحركاتها والدفع بمجاميع مقاتلة إلى مناطق ومواقع التماس في جولة يمن موبايل وشارع صنعاء وحي الخمسين وشمالي مطار الحديدة.

وقال مصدر بالمقاومة الوطنية، إن المليشيات كثفت إطلاق النار بالأسلحة المختلفة والقذائف الثقيلة باتجاه المناطق المحررة شرق مدينة الحديدة وشارعي الخمسين وصنعاء.

ورصدت تجمعات أخرى غرب سيتي ماكس بشارع صنعاء. Advertisements وأشار المصدر العسكري إلى رصد مجاميع حوثية شمال شرق مطار الحديدة. وفجر الجمعة كشفت مصادر خاصة وراصدين عن استحداث مواقع وتمركزات قتالية باتجاه المطار وجامعة الحديدة وبمحاذاة خطوط التماس جنوب غرب مدينة الحديدة. كما كشفت المصادر عن نشر عشرات العربات المدرعة الجديدة والمتحركة بأسلحة رشاشة ومنصات إطلاق وسط الأحياء السكنية شرق المدينة. وكان قال مصدر عسكري ميداني بقوات ألوية العمالقة، الخميس، إن "مليشيا الذراع الإيرانية تقوم بحشد مئات المقاتلين وتستقدم تعزيزات عسكرية ضخمة تتضمن آليات وعتاداً عسكرياً باتجاه مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة"، مشيراً إلى "تصعيد اواسع مع تواصل القصف العنيف".

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