شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : الرئيس هادي يثلج صدور اليمنيين قبل قليل بهذة الخطوة التي طال انتظارها .. (تفاصيل سارة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبلغ الرئيس عبد ربه منصور هادي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في رسالة بعثها، بـ"تجاوزات " المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث.

وفي إشارة إلى شرعنة الميليشيات بشكل غير مباشر، أوضح هادي أن غريفيث يصر على التعامل مع الحوثيين كحكومة أمر واقع ويساويها بالحكومة الشرعية.

وقال "إن جهل المبعوث الأممي بالمكون العقائدي والفكري والسياسي للحوثيين يجعله غير قادر على التعاطي مع القضية اليمنية".

وأشار إلى أنه توقف عن التعاطي مع ملف الأسرى والمعتقلين وغيرها من البنود المهمة وذلك بسبب تجزئته لاتفاق ستوكهولم.

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ولفت هادي إلى اتفاق غريفيث مع الحوثيين على تسليم الموانئ دون إشراف الحكومة الشرعية.

وفي ختام الرسالة، أعطى الرئيس هادي فرصة أخيرة للمبعوث الأممي لتأكيد التزامه بالمرجعيات الثلاث، وتطبيق اتفاق ستكهولم.

يذكر أن الحكومة اليمنية الشرعية، المعترف بها دولياً، كانت هاجمت، الجمعة الماضي (17 مايو)، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وقالت إنه "لم يعد نزيهاً ولا محايداً".

وأتى موقف الحكومة في حينه بعد اتهام الفريق الاقتصادي للحكومة، المبعوث الأممي بالمسؤولية عن فشل اجتماعات عمان بشأن ترتيب آلية تنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق استوكهولم والتي انتهت دون إحراز أي تقدم، فضلاً عن تغطيته لمسرحية ما أسمي انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والتي جرى خلالها تسليم الموانئ الثلاثة لمسلحين حوثيين بعد إلباسهم زي قوات خفر السواحل.