الفلكي الجوبي يعلن عن موعد يوم عيد الفطر المبارك

أعلن الفلكي اليمني احمد الجوبي عن موعد يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام. وأكد الجوبي أن يوم عيد الفطر ‍ سيصادف يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 م وإن يوم الاثنين 3 يونيو هو اليوم ال 29 والاخير من شهر رمضان المبارك 1440. وأوضح أن مدة مكث هلال شوال بعد غروب شمس الاثنين ستكون 6 دقائق.

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