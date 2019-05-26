رسميا.. بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين ستقام في حضرموت

استقبل وزير الشباب والرياضة نايف البكري رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية للمحترفين الدكتور عبدالهادي السديري ، وعبدالاله الزير رئيس شركة الياقوت الاحمر الشركة السعودية الراعية للبطولة، حيث تم الاتفاق على إقامة بطولة عالمية للملاكمة في حضرموت في 28 يونيو القادم تحت عنوان: (بطولة الصداقة السعودية اليمنية للملاكمة العربية للمحترفين ) تجمع ١٠ من أشهر ابطال العالم الأوروبيين في الملاكمة و٦ من الأبطال العرب ومنهم ٣ أبطال يمنيين.

وزير الشباب والرياضة وافق على الطلب المقدم من الاتحاد الدولي للملاكمة العربية للمحترفين الخاص بإجراء البطولة، مبديا استعداد الوزارة على تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح البطولة، شاكرا اهتمام الاتحاد الدولي برياضة الملاكمة في بلادنا ، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه رئيس الاتحاد الدكتور السديري في البطولة السابقة التي اقيمت في صنعاء عام 2014 ، والتي جاءت دعما لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني في ظل ظروف صعبة للغاية.

كما شكر وزير الشباب والرياضة اهتمام الأشقاء في المملكة العربية السعودية بالرياضة في بلادنا، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر به بلادنا جراء الانقلاب الحوثي، مؤكدا على متانة العلاقات الأخوية بين المملكة واليمن وأهمية إقامة بطولة الصداقة السعودية اليمنية للملاكمة وخاصة في حضرموت الثقافة والمدنية والتاريخ، مؤكدا ان لغة السلام والرياضة والمحبة هي اقوى من رصاص ومدافع الانقلابيين الحوثيين وهي من ستحقق الانتصار لليمنين.

وشكر الوزير البكري كذلك الشركة السعودية الراعية للبطولة ممثلة برئيسها الاستاذ عبدالاله الزير على كل ماتبدية الشركة من اهتمام بالرياضة في اليمن.

من جهته عبر رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية للمحترفين الدكتور الهادي السديري عن شكره لوزير الشباب والرياضة "نايف البكرى" على موافقته وترحيبه الكبير بإقامة بطولة الصداقة السعودية اليمنية للملاكمة العربية للمحترفين والتى تجمع ١٠ من أشهر ابطال العالم الأوروبيين في الملاكمة و٦ من الابطال العرب ومنهم ٣ أبطال يمنيين.

مشيرا الى اهتمام الاتحاد الدولي باليمن وبدعم شرعية الرئيس هادي وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة واهمية زرع المحبة والتضامن بين الشباب اليمنى وإعطاء صورة حقيقية عن الاستقرار الذي تحظى به المحافظات والمدن المحررة عبر العديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية التى ستحضر البطولة بمدينة المكلا محافظة حضرموت وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة السابقة التى أقيمت بالعاصمة صنعاء تحت رعاية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وكللت بنجاح كبير وجاءت مساندة للحوار الوطنى ، ولتلاحم الشعب اليمنى .

كما أكد السديري مساندة الاتحاد الدولي للشرعية والتحالف العربي لأجل إعادة الاستقرار لليمن، واعادة الحياة لكافة المجالات ومنها الرياضة، خاصة في ظل الحروب التي مازالت تفجرها الميليشيا الإرهابية الحوثية في أماكن اخرى عزيزة وغالية من اليمن.

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وقال السديري "انه ونتيجة للحرب الحوثية في اليمن وجدت صعوبة كبيرة جدا لإقناع ابطال العالم للمشاركة فى البطولة، ولكن الحمدلله توفقنا اخيرا في اقناعهم ووافقوا على الحضور والتنافس على ألقاب عالمية فى أرض منبع العروبة والأصالة اليمن السعيد.

وجدد رئيس الاتحاد اليمنى لرياضة الملاكمة العربية شكره للوزير البكري على جهوده في دعم رياضة الملاكمة في اليمن، وموافقته على إقامة البطولة يوم ٢٨ شهر يونيو القادم بمدينة المكلا في حضرموت.

كما شكر رئيس الاتحاد الدولي جهود المسئول الاعلامي والمنسق العام للبطولة الاعلامي احمد المسيبلي وكيل وزارة الاعلام على كل مايقدمه من جهود لاجل دعم الرياضة في اليمن وقد برز ذلك في دوره الكبير لانجاح البطولة السابقة التي اقيمت في العاصمة صنعاء وايضا في ترتيباتها الراهنة لأجل اقامة هذه البطولة.

كما حيا السديري الجهود الكبيرة لشركة الياقوت الاحمر الشركة السعودية الراعية للبطولة مثمنا كل ما تقدمة لاجل اقامة البطولة وإنجاحها.

من جهته قدم عبدالاله الزير رئيس شركة الياقوت الاحمر الشركة الراعية للبطولة عن شكره لوزير الشباب والرياضة على موافقته لاقامة البطولة، كما شكر الاتحاد الدولي للملاكمة لاهتمامهم الكبير بالرياضة في اليمن والمنطقة، موكدا على اهمية ومتانة العلاقات الاخوية بين المملكة واليمن، واهمية دعم الشرعية بشتى المجالات في المدن المحرره، ومنها الرياضة، لنقل صورة رائعة للعالم عن استقرار تلك المدن ، وأن السلام والمحبة والامن والامان هو الذي يتمناه الشعب اليمني الشقيق وليس الحرب والدمار الذي تفجره المليشيا الإرهابية الحوثية ضد الشعب اليمني.

حضر اللقاء احمد المسيبلي وكيل وزارة الاعلام المسئول الاعلامي والمنسق العام للبطولة ، وطلال بن حيدرة وكيل وزارة الشباب والرياضة للشئون المالية والادارية.