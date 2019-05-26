بالصورة.. تفاصيل عن تاريخ وصول أول طائرة إلى صنعاء في 1926

كشف باحثون تفاصيل مثيرة وصول أول طائرة في التاريخ إلى العاصمة صنعاء

وحسب الباحث محمد حسين العمري في منشور له، اطلع الخليج 365 على نسخة منه، فإن نزول اول طائرة في

صنعاء كان في 18 اغسطس عام 1926م

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وأضاف أن التاريخ يوثق وصول وهبوط أول طائرة نوع S.V.A، ذات الجناحين مطليه باللوننين الأخضر والأبيض بقيادة الطيار، الإيطالي آري جوني الذي قال كان له شرف إنزال أول طائرة في التاريخ في صنعاء ومعه مهندسي طيار للكشف على المهبط واختار قاع باروت خانه الواقع جنوب صنعاء ثم بعد ذلك اصبح يحمل

اسم مطار باروت خانه ثم المطار الجنوبي الذي اصبح ميدان السبعين حاليا بعد التحليق فوق مدينة صنعاء 3 مرات وعند هبوط الطائرة .

وتابع: اندفعت الجماهير واحاطوبها من كل جانب فسادت الحماسة والتصفيق اليها كونها اول طائر صناعي يهبط في تاريخ صنعاء وعند نزول الطيار لاقى الأحتفاء به. مايفوق الوصف باعتباره اول طيار في التاريخ يصل صنعاء واعقبها اليوم التالي تسخير الكثير من افراد الجيش المظفر وبعض المواطنين من قرى بيت بوس وبيت سبطان وحدة وسنع ومن أهالي بير العزب والصافية والبونية وبير شمس الذين قامو بتبريح سطح القاع وتسويته باسم مجراد للطائرات والعجيب خروج اغلبية سكان صنعاء والكثير من الناس لمشاهدة هذا الطائر الغريب الذي وصل الى صنعاء

وشاهدوه لأول مره كما ظهرت النساء من سطوح المنازل لمشاهدة هذه الطائر العجيب الغريب المحلق في سماء صنعاء ووصفوه بعدد من الأغنيات التي شاعات وتنقلها الناس بقول البعض منها

* - قد جالنا طاير وريشة اخضر

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* -لوا على صنعاء وطير البر

*- قد جالنا طاير من صبح ربي

*- خلى النساء مطننات في الأجبي

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معاني المفردات

1 طير البر : تعني وصل في اللهجة المحلية

2- الأجبي : تعني السطوح

3- مطننات : تعني إندهاش

4- لوا : عمل لفه