مقتل قيادي حوثي على يد مشرف تابع للمليشيات في الحشا بالضالع

وحسب المصادر ، فإن مشاجرة جرت بين القياديين في المليشيات الحوثية على خلفية من الأحق منهما بحكم المديرية، فضلا عن تبادل الاتهامات بشأن الاستحواذ على ما تم نهبه من الممتلكات العامة والخاصة أثناء اقتحام المديرية الشهر الماضي.

وأضافت المصادر أن مشرف الحوثيين المدعو أبو عماد والمقرب من زعيم العصابة عبد الملك الحوثي داهم مقر المدعو البرطي في إدارة الأمن وكال له الشتائم بذريعة أنه (يتطاول على أسياده) وباشره بأعيرة نارية أودت بحياته فورا.

وأشارت المصادر إلى أن جثة البرطي الذي ينتمي لمحافظة عمران لاتزال في مستوصف ضوران حيث روجت مليشيات الحوثي بأن القيادي جزيلان مات منتحرا.

وتأتي عملية تصفية القيادي المتحوث البرطي بعد يومين فقط من واقعة مماثلة شهدتها محافظة البيضاء حيث دارت اشتباكات في منطقة عزة بين القيادي الحوثي عبدالملك محمد عبدالقادر السيد أبو جبريل والقيادي مطلوب السيد أبو معتز القادم من خارج المحافظة.

وقتل في الاشتباكات أحد مرافقي القيادي أبو معتز القادم من خارج المحافظة وأصيب ثلاثة من الطرف الآخر في حين تم اعتقال القيادي أبو جبريل وإيداعه السجن من قبل المليشيات الحوثية رغم أنه من أبناء المنطقة.