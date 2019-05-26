شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان سار للبنك المركزي يعيد سعر الدولار إلى هذا الحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمني ، اليوم السبت ، عن مصارفات جديدة تمت للمشتقات النفطية والسلع الاخرى الغير مغطاة من الوديعة السعودية .

وأوضح قطاع العمليات بانه تم يوم الخميس القيام بمصارفات جديدة للمشتقات النفطية والسلع الاخرى الغير مغطاة من الوديعة السعودية وبسعر 506 ريال / دولار امريكي والتي تخص عدد من عملاء البنوك للتجارية والاسلامية .

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ويستمرالبنك المركزي في المصارفة لمستوردي المشتقات النفطية وجميع المستوردين للسلع الأخرى – غير السلع الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية – وفقا للآليات المحددة وبالاسعار التالية :

- سعر 440 ريال /دولار للسلع الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية.

- سعر 506 ريال /دولار للمشتقات النفطية و بقية السلع .

ويؤكد البنك المركزي بانه لن يتهاون فيما يخص الارتفاع الغير مبرر لسعر الصرف وأنه على استعداد تام لاستخدام الادوات المتاحة بما في ذلك التدخل في السوق وايضا اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتلاعبين والمضاربين بسعر.