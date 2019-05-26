شكرا لقرائتكم خبر عن في جدة.. ولي العهد السعودي يطرح هذا (الشرط الوحيد) على ”نائب الرئيس” مقابل ”دعم غير محدود”..! (شاهد) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة سودانية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وضع شرطاً، خلال لقائه نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي” مقابل استمرار دعم المملكة للخرطوم.
ونقلت صحيفة “الراكوبة” المستقلة عن مصادر متطابقة لم تسمها القول إن المباحثات تركزت على بقاء القوات السودانية المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن مقابل دعم المملكة للسلطات الجديدة في السودان بكل السبل.
وكان حميدتي أكد في بيان أصدره المجلس العسكري في الخرطوم أنّ “السودان يقف مع المملكة ضد كافة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والمليشيات الحوثية”، وفق ما نشرته وكالة الانباء السودانية “سونا”.
وتشارك وحدات من الجيش السوداني في إطار تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية منذ مارس العام 2015.
وكان حميدتي وصل إلى مدينة جدّة السعودية، مساء الخميس، والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في زيارة خارجية تعد الأولى منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير.
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