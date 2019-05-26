قصف هستيري للمليشيات على منازل المواطنين في حيس وإصابة امرأة

كشفت مصادر محلية عن إصابة امرأة جراء قصف هستيري للمليشيات على منازل المواطنين ومواقع العمالقة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة .

وأوضح المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران شنت قصفا مدفعي عنيف على الأحياء السكنية المكتضة بالسكان في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة .

وطالت موجة القصف العشوائي منازل المواطنين الواقعة وسط الأحياء السكنية في مدينة حيس ، مما أسفر عن إصابة امرأة بجروح .

وقال مصدر محلي أن قذائف الحوثيين تساقطت على منازل المواطنين عصر اليوم وأدت إلى إصابة امرأة مسنّة بجروح متفاوتة ونقلت على إثرها إلى مستشفى حيس الميداني لتلقي العلاج .

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وفي السياق ذاته شنت مليشيات الحوثي قصفا عنيفا وموسعا مستهدفة مواقع تتمركز فيها ألوية العمالقة مستخدمة قذائف مدفعية الهاون ومقذوفات RBG وقذائف مدفعية B10 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وبسلاح البيكا .

الجدير بالذكر أن المليشيات صعدت في الآونة الأخيرة من قصفها واستهدافها لمواقع العمالقة ومنازل المواطنين في حيس ومختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة بشكل هستيري ، في ظل تجاهل أممي تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات اليومية .

وكان أربعة مواطنين استشهدوا أمس بإنفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيات الحوثي في منطقة الزُهاري الواقعة بين مديريتي المخا والخوخة في الساحل الغربي .