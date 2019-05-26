امسية رمضانية تكريمية للمؤسسات العاملة في القطاع الصحي ولأطباء في المكلا

برعاية من مصنع "رفا للصناعات الدوائية " اقامت مؤسسة الطبيب الزائر الامسية الرمضانية التكريمية مساء يوم الخميس الثالث والعشرين من مايو 2019م الثامن عشر من رمضان للمؤسسات العاملة في المجال الصحي بقاعة صالة مكة ولنخبة الاطباء الاستشاريين في ساحل حضرموت .

وحسب بيان، في "الأمسية التي حضرها نائب مدير مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت عوض باحنحن ومدير مكتب الصحة بالمديرية محمد علي اليهري ونخبة من الأطباء والاستشاريين والاخصائيين وممثلي للمؤسسات الداعمة للقطاع بالمحافظة، وفقاً للإعلامي فادي حقان، القى المشرف العام لمصنع رفا للصناعات الدوائية "السوبر فايزر الدكتور محمد عبدالله فلهوم كلمة رحب خلالها بالحاضرين من كافة المؤسسات الصحية والأطباء من الاستشاريين والاخصائيين مثمن الجهود المبذولة من قبل الاطباء ومؤسسة الطبيب الزائر في تنمية المجال الصحي . مشيراً إلى أن رعاية "رفا" تأتي ضمن اهتماماتنا في خدمة ورقى القطاع الصحي في حضرموت والمحافظات اليمنية .

ولفت إلى أن" رفا للصناعات الدوائية" شاركت خلال العام 2019 في رعاية العديد من المؤتمرات والفعاليات والتظاهرات العلمية والطبية المختلفة من أبرزها واخرها الرعاية مع جامعة سيئون وكلية الطب بإقامة العيادات المجانية بمشاركة ثمانية وأربعين استشاري واستشارية بوادي حضرموت ورعاية الندوة العلمية الثانية لطب النساء والولادة في مدينة المكلا ورعاية المؤتمر الأول لطب الأطفال باليمن والذي إقامته جامعة عدن ومستشفى الصداقة بعدن بمشاركة اربع مائه طبيب من كافة الجمهورية ودعم رفا لمؤسسات مكافحة امراض السرطان ودعم الحملة العلاجية لمرضى السكر وأمراض القلب في محافظة حضرموت .

وأكد أن المصنع يستعد لإقامة العديد من المخيمات الطبية والمؤتمرات والندوات العلمية الهادفة إلى خدمة المجال العلمي والصحي بحضرموت خاصة واليمن عامة وكذا دعم القوافل الطبية والمؤسسات والمنظمات الخيرية .على مستوى اليمن .

ولفت إلى أن النجاحات التي حققتها رفا خلال العشر الأعوام الماضية واصبحت رفا واجة صحية تفتخر بها حضرموت بتصنيعها للأدوية المنتشرة منتجاتها في الجمهورية وخاصة تصنيعها لأدوية الأمراض المزمنة كأدوية معالجة أمراض السكر وضغط الدم والقلب والسرطان والمضادات الحيوية وغيرها والمشهود لها بفعاليتها العالية واسعارها المناسبة للمواطنين وحصولها على العديد من الشهادات وتفاعل الاطباء والمرضى مع منتجاتها .

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وكان الدكتور محمد عبدالله فلهوم قد قام باستعراض مستفيض ووافي حول طبيعة عمل المصنع وشرح لمنتجاته وما الذي حققه المصنع من مكاسب وانجازات في خدمة المجتمع و الصناعات الدوائية .

وتخللت الامسية كلمة من قبل مؤسسة الطبيب الزائر القتها المديرة التنفيذية للمؤسسة الاخت "اعتماد بن شحنة "استعرضت مجمل الانشطة الخيرية الانسانية والطبية التوعوية وتكريم الأطباء المشاركين في القوافل الطبية وتنظيم مسابقات علمية مقدمة جوائز من الراعي الماسي الأمسية رفا للصناعات الدوائية وتكريم رفا بدرع من قبل مؤسسة الطبيب الزائر وعدد من الاطباء والمؤسسات الداعمة والجهات بشهادات تقديرية .

