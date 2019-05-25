الجوف تحتفي بمناسبة العيد الوطني الـ29

أقام مكتب الثقافة بمحافظة الجوف حفلاً فنيا وخطابيا بمناسبة العيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية 22 مايو. وألقى وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي كلمة تطرق فيها لعظمة الوحدة اليمنية كمنجز وطني وتاريخي يفخر به جميع أبناء البلد. فيما تطرق امين سر حزب البعث العربي الاشتراكي يحيى عليان في كلمته عن الأحزاب والتنظيمات السياسية الى المراحل التاريخية للوحدة اليمنية والتحديات الراهنة على وحدة وأمن واستقرار الوطن. وكان مدير مكتب الثقافة شرف العكه أشار الى أهمية الوحدة اليمنية كأهم متغير في تاريخ اليمن الحديث. تخلل الحفل عدد من الأناشيد والرقصات الشعبية نالت استحسان الحاضرين.

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