"الاغبرة" تنفي صلتها باختطاف قائد الشرطة العسكرية بتعز

أصدرت قبيلة الاغبرة كبرى قبائل الصبيحة الواقعة شمال غرب مضاربة لحج، بيانا تنفي فيه صلتها بواقعة اختفاء قائد الشرطة العسكرية بمحافظة تعز العميد جمال الشميري.

وكانت اتهامات وجهت من بعض ناشطين التواصل الاجتماعي للقبيلة باختطاف الشميري ،رداً على جريمة حادثة حواء التي راح ضحيتها شيخ قبلي بارز من القبيلة.

واكدت القبيلة في سياق ردها على تلك الشاعات ،وعلى لسان نجل الشهيد علي ناصر الاغبري بانه ليست من عادات القبيلة اعتراض واختطاف انسان مهما كانت صفته ورتبته القيادية وهو يصحب عائلته.

ودعا الاغبري الناشطين والصحفيين الى تحري المصداقية وعدم اقحام القبيلة التي تنتهج طرق اخرى لمتابعة القضية .

ووردت اخبار عن مصير مجهول لقائد الشرطة العسكرية جمال الشميري، حيث كان ذاهب برفقة عائلتة لاداء مناسك العمرة قبل ان يختفي في طريق "هيجة العبد".