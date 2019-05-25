الكويت تمنح بلادنا 155 طنا من الأدوية

تسلمت بلادنا 155 طناً من الأدوية المتنوعة والمحاليل الوريدية مقدمة من دولة الكويت، في إطار حملة "الكويت إلی جانبكم".

وتأتى هذه الشحنة امتداداً للدفعات السابقة، والتي تشكل الجسر الدوائي الذي استأنفت الكويت تقديمه لبلادنا بأكثر من مليوني دولار.

وعبر وزير الصحة العامة والسكان بالحكومة الشرعية الدكتور ناصر باعوم عن تقدير بلادنا للكويت المساندة في هذه الظروف العصيبة.

وأوضح مدير البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتورة سعاد ميسري أن الشحنة المقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة والمكونة من 155 طنا من الأدوية والمحاليل الوريدية تأتي استكمالاً لما تم استلامه من دفعات سابقة ضمن الجسر الدوائي المقدم من الكويت والمكون من 27 حاوية.

إضافة لشحنة أدوية عبر مطار عدن الدولي تحوي في مجملها نحو "505" أطنان من الأدوية المتنوعة والمحاليل الوريدية تقدر بحوالي مليوني دولار.