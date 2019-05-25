سلطات محافظة ريمة تنظم أمسية رمضانية احتفاءً بالعيد الوطني 22 مايو.. صور

نظمت السلطة المحلية بمحافظة ريمة ،أمسية رمضانية في محافظة مأرب تحت شعار( قوتنا في وحدتنا )بمناسبة العيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية 22 مايو.

وحسب بيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه، فإنه في الامسية ألقى محافظ ريمة اللواء /محمد علي الحوري كلمة رفع في مستهلها أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وإلى الشعب اليمني بهذه المناسبة التاريخية الغالية على قلب كل يمني.

وأشار المحافظ الحوري إلى مخاطر انقلاب المليشيا الحوثية على الوطن ونهب مؤسسات الدولة وما نتج عنه من تردي في جميع الجوانب الحياتية والمعيشية للمواطنين اليمنيين..داعيا الى ضرورة تعزيز التلاحم والاصطفاف للدفاع عن الشرعية اليمنية ودحر الإنقلاب وإستعادة مؤسسات الدولة.

كما استعرض بعض مما انجز من الخدمات والمهام لابناء ريمة على الصعيد الأمني والإغاثي وإستخراج العديد من المنح الدراسية والمساعدات للدارسين المبتعثين وإستخراج مرتبات التربويين والعديد من الخدمات قيد المتابعة

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من جانبه استعرض اللواء أحمد قرحش احد مناضلي الثورة السبتمبرية، مراحل النضال الثوري والتضحيات التي قدمها اليمنيون ومقارعتهم للحكم الكهنوتي السلالي حتى قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر.

وأشار الى أن الوحدة اليمنية كانت هدفاً من أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر وهي بحاجة الى تضحيات اكبر ورفع الجاهزية الكاملة لمقاومة المليشيا الحوثية، وأي مليشات تحاول زعزعة أمن الوطن وإجهاض مشروع الدولة الاتحادية التي اتفق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني والتي تضمن لليمنيين العيش بكرامة وتحفظ حقوقهم.

هذا وقد تخلل الأمسية تقديم العديد من الفقرات الشعرية والأنشادية المعبرة بهذه المناسبة والتي نالت استحسانا الحاضرين.