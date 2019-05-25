أمن سيئون يفشل محاولة سرقة مركبة أثناء انشغال مالكها بالصلاة

تمكنت القوات الأمنية بمدينة سيئون، في وادي حضرموت، اليوم السبت، من ضبط شخص متهم في قضايا سابقة أثناء محاولته سرقة سيارة نوع "كرولا تويوتا" أثناء تواجدها بجانب مسجد في منطقة الغرفة.

ووفق مصادر تابعها "الخليج 365" ، فإن أفراد الأمن القوا القبض على المتهم متلبساً بعد أن قام بفتح الباب الخارجي للسائق عبر مفتاح خاص لفتح السيارات.

وبينت المصادر ان ضبط السارق يعود الى تعاون المواطنين، وتم إيداعه السجن لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكان القائم باعمال مدير أمن سيئون المقدم نزار صالح التميمي، قد أكد استمرار حملة محاربة سرقة المركبات والدراجات النارية .. مشيرا إلى أنها ستنجح بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.