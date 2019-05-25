مسهور: هذه حقيقة تأخرت وتحمل "البحسني" ما لا يطيق أمام الناس

قال الكاتب الصحفي، هاني مسهور، اليوم السبت، "أخيراً تحدث محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني عن عدم سداد الحكومة لالتزاماتها المالية لتوفير المشتقات النفطية لكهرباء الساحل الحضرمي".

واعتبر مسهور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"-رصدها "الخليج 365" - أنها "حقيقة تأخرت وتحمل الرجل ما لا يطيق أمام الناس".

وشدد مسهور أنه "بدون أن تحصل حضرموت على حقها السيادي في ثروتها فأن التحرير سيظل منقوصا".

وكان مسهور كتب "المتابعون للشأن اليمني من عرب وعجم لم يعودوا يستطيعون استيعاب التشعبات اليمنية نظراً لكثرة النزاعات المتراكمة تاريخياً، من الصعوبة الالمام بالمشهد في اليمن شماله وجنوبه فالتعقيدات هي جزء من اليمنيين الغارقين في مواريثهم وعاداتهم وتقاليدهم البالية".