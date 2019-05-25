تعرف على عروض الخطوط الجوية اليمنية خلال العيد (صورة)

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، عن عروض جديد لأسعار رحلاتها خلال عيد الفطر المبارك . وتضمن عرض العيد الذي يستمر خلال الفترة 2 - 6 يونيو القادم، تحديد سعر الرحلات من مطاري عدن وسيئون إلى مدينة جدة ذهاباً وإياباً بـ150 الف ريال يمني . فيما بلغت سعر التذكرة ذهاب أو أياب 90 الف ريال يمني . وتسيير الخطوط الجوية اليمنية يومياً رحلات دولية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين .

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