تقدم المستشار وجيه مهدي الوجيهي عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي والقاضي جمال محسن باراس بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد البطل شلال يحي الشوبجي مدير أمن ميناء المعلا لاستشهادة في مواقع البطولة والشرف ضد ميليشيات الانقلاب الحوثي بمنطقة حجر الضالع . ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. وعزائنا جميعاً بأنه عاش بطل مجاهد ومات بطل نفخر به وهو يدافع عن الوطن.

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كانت هذه تفاصيل خبر المستشار وجيه مهدي الوجيهي والقاضي "جمال محسن" يقدمان التعازي في وفاة "شلال الشوبجي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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