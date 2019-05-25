شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات مروعة للقتلة تكشف تفاصيل قتل طبيب يمني داخل شقتة بالقاهرة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية،اليوم السبت 25 مايو 2019 م عن تفاصيل العثور على طبيب يمني الجنسية مقتولاً داخل شقته في منطقة الهرم في الجيزة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين بينهم سمسار تعرف على الطبيب أثناء شرائه شقته. وأفادت التحريات أن المتهم اتفق مع شركائه على سرقته، فاقتحموا عليه الشقة، وكمموا فمه، ما تسبب في اختناقه. وألقت مأموريات أمنية من قطاع الأمن العام ومباحث الجيزة بمصر القبض على المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وذكرت جريدة المصري اليوم أن قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا من «ن. أ»، 45 سنة، يحمل الجنسية اليمنية، موظف مقيم بالبلاد في منطقة الهرم، بالعثور على جثة عمه من نفس الجنسيه «ن م.» 65 سنة، طبيب مقيم بدائرة القسم، بداخل شقته بكامل ملابسه وموثوق اليدين والقدمين ومكمم الفم بشريط لاصق.

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وأفادت الجريدة، أن جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت إلى أن مرتكبى الواقعة هم كل «حسن أ.» 35 سنة، سمسار مُقيم شارع المنشية دائرة القسم وأصل إقامته دير مواس بالمنيا، و«م. م.»،20 سنة، عامل مُقيم البراجيل دائرة مركز أوسيم، المحكوم عليه بالسجن سنة في جناية «سلاح بدون ترخيص» بمركز دير مواس، و«عزت» 39 سنة، حارس عقار، و«م. م.» 28 سنة، حارس عقار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بدافع السرقة. وأقر المتهم الأول (السمسار) بتعرفه على الطبيب من خلال عمله في مجال سمسرة العقارات وقام المجنى عليه بشراء شقته من خلاله هو وصديقه «م. ا.» 45 سنة، حارس عقار، وأنهما سبق لهما الاتفاق على سرقة الطبيب لعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية بشقته.

وأفادت نتائج التحقيقات أن المتهم الرئيسي (السمسار) اتفق مع باقي المتهمين على سرقة المجني عليه وفي فجر يوم الحادث توجهوا للعقار وانتظر السمسار والمتهم الرابع للمراقبة وصعد الثاني والثالث للشقة وبطرقهما الباب فتح لهما الطبيب اليمني عليه فقاما بدفعه وتكميم فمه مما أدى إلى اختناقه ووفاته واستوليا على مبلغ 60 ألف جنيه وهربوا.