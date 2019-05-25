شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: انفجارات عنيفة تهز مدينة مأرب(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزت انفجارات عنيفة قبل قليل مدينة مأرب شمال شرقي البلاد، التي تضم أكبر تجمع لقوات الجيش الوطني وقيادة وزارة الدفاع اليمنية. وقالت مصادر مطلعة" إن انفجارات عنيفة هزت وسمعت في مدينة مأرب". وأضافت المصادر" أن الانفجارات سمعت من الجهة الغربية للمدينة التي تقع صوبها جبهة صرواح غرب المدينة". وتوقعت المصادر" أن تكون الانفجارات نتيجة اعتراض دفاعات التحالف العربي لصاروخ باليستي لميلشيا الحوثي الانقلابية".



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