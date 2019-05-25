شكرا لقرائتكم خبر عن صعود كبير للدولار و السعودي امام الريال اليمني ... أسعار الصرف مسا اليوم السبت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الشراء في صنعاء :

الريال السعودي 148 الدولار الأمريكي 561

أسعار الشراء في عدن :

الريال السعودي 148.50 الدولار الأمريكي 564



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