شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول واحد يمتلك 70 منصبًا حكوميًا .. الكشف عن أكبر فضيحة فساد في تاريخ اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن القيادي في مليشيا الحوثي وعضو ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى سلطان السامعي هجوما لاذعا على قيادات المليشيا متهما اياها بالفساد وسرقة اموال الشعب. وقال السامعي في لقاء تلفزيوني بثته قناة الساحات الموالية للمليشيا، ان المدعو احمد حامد مدير مكتب رئاسة الجمهورية التابعة لمليشيا الحوثي، هو ابرز المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد ونهب اموال الدولة. Advertisements واوضح ان احمد حامد اصبح هو الحاكم الفعلي ومعه اكثر من سبعين منصب وانه اوقف مجلس الشورى ليفرض من يريد في مجلس الشورى، وهو من اوقف هئية مكافحة الفساد، مشيرا انه يتصرف مع مجموعة من الفاسدين وكان الدولة ملك خاص لهم. واشار إلى ان احمد حامد وجه برفض قبول اي توجيهات من رئاسة الوزراء او اي وزارة مالم يكن هو من اصدره.

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