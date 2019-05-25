شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يزحف من الضالع صوب أهم محافظة خاضعة لسيطرة الحوثيين وسط البلاد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في محافظة الضالع جنوب البلاد، وسط انهيار صفوف ميلشيا الحوثي الانقلابية بشكل كبير وواسع.

وقالت مصادر ميدانية " إن مواجهات عنيفة متواصلة بين قوات الجيش الوطني من جهة وميلشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في مناطق عدة غرب المحافظة".



وأضافت المصادر" أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على أهم المواقع التابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية، شمال وغرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة، تكبدت فيها الميلشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وذكرت المصادر" أن قوات الجيش الوطني تنفذ عملية عسكرية واسعة صوب مناطق إب، بعد نزعها لشبكات ألغام وعبوات ناسفة زرعتها الميلشيا قبل دحرها".