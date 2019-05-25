شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي كويتي: يحذر الشرعية.. من عيدروس الزبيدي وهذه هي الأسباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ال المحلل السياسي الكويتي فايز النشوان في منشور على حائطه بتويتر رصده هناعدن ‏صحيح أن المجلس الإنتقالي مجرد دمية لا تهش ولا تنش وأن خيوط اللعبة في الجنوب ممسوكة لكن النار تأتي من مُستصغر الشرر ولنا في الحوثي عبرة فقد يستغل هؤلاء أي خلل وينقلبوا على مُنشِئهم وقد تجد الزبيدي مثلاً في صورة جماعية مع عبدالملك وقاسم سليماني فمن باع شرعية وطنه سهلٌ عليه بيع غيره



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