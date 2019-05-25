المهجمي لـ(اليمن العربي) : الميليشيات تواصل إرسال التعزيزات إلى الحديدة

أكد الناطق الرسمي باسم الوية العمالقة، مامون المهجمي، إستمرار ميليشيا الحوثي الإنقلابية، إرسال التعزيزات إلى جبهات القتال في مدينة الحديدة، معتبراً ذلك خرق من خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية .

وقال المجهمي في حديث إلى (الخليج 365) أن هناك رصد دقيق لتدفق التعزيزات العسكرية للميليشيات إلى مختلف جبهات القتال في الحديدة .. لافتاً إلى أن الميليشيات دفعت بتلك التعزيزات إلى المناطق المتاخمة لتمركز قوات المقاومة المشتركة وتحديداً في مديريتي حيس والتحيتا اللتان تتعرضان لقصف يومي من قبل الميليشيات .

وكشف المجهمي عن طريقة نقل الميليشيات لعناصرها، موضحاً أن الميليشيات تقوم بنقل عناصرها بواسطة دراجات نارية في مناطق سيطرتها بشكل مستمر ، وتوزيعهم في أماكن متفرقة ، بالتزامن مع شنها لعمليات إطلاق نار بشكل مستمر ، مستهدفة مواقع العمالقة على مشارف المدينة.

Advertisements

وأستعرض المهجمي، إنتهاكات وخروقات الميليشيات بعد وصول تعزيزات جديدة لها إلى عدد من المناطق، أهمها مديرية حيس حيث شنت قصف مدفعي هو الأعنف مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة والاعيرة النارية على الأحياء السكنية و مواقع ألوية العمالقة في شمال حيس مما أسفر عن إصابة جندي من قوات العمالقة بجروح ومقتل اسرة كاملة في مديرية حيس.

وقال "كثفت الميليشيات الاجرامية من قصفها العنيف العشوائي على قرى واحياء ومناطق سكنية اهلة بالسكان ، في مديرية حيس وقتلت اسرة كاملة جراء سقوط قذيفة هاون عيار ١٢٠ اطلقتها الميليشيات الحوثية على منزل هذه الاسرة ، مما سبب حالة من الهلع والخوف في أوساط المواطنين لا سيما النساء والأطفال بعد تساقط عشرات المقذوفات بالقرب من منازلهم" .