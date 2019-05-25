أمن سيئون يضبط شخصين بحوزتهم كميات من مادة الحشيش المخدر

ضبطت إدارة أمن وشرطة مديرية سيئون شخصين بحوزتهم مواد من الحشيش المخدر بعد عملية رصد ومتابعة من قبل التحريات وتعاون المواطنين.
وبأشرت شرطة سيئون بالتحقيق بعد ضبط الحشيش وتحريزة , مع المتهم الأول يدعى ( م . ع .غ) 26 عام , الذي القي القبض عليه في احد الفنادق والمتهم الثاني يدعى ( ف . س .ح ) 24 عام ضبط عليه بعد بلاغ الى عمليات المديرية.
وخلال التحقيقات أعترف المتهمان بتعاطي مادة الحشيش المخدر بشرائها من احد البائعين لها ، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية وإحالتهم الى النيابة العامة لينالوا جزاهم العادل ,فيما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة و متابعة بائعي الحشيش والممنوعات المخدرة للحد من انتشار هذه الظاهرة داخل المجتمع .
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