أبكر للرئيس هادي: شورِّب بوقف التعامل مع المبعوث وشعبك معك

أكد القيادي في المقاومة والشيخ القبلي الحسن أبكر أن موقف الحكومة من المبعوث الأممي البريطاني مارتن غريفيث تأخر كثيراً وخاطب الرئيس هادي بالقول: شورب يا فخامة الرئيس وشعبك معك ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

جاء ذلك في رسالة كتبها أبكر واطلع الخليج 365 على نسخة منها، حيث قال: أخيرا أدركت القيادة الشرعية خطورة الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي، وسعيه لشرعنة الوجود الحوثي في الحديدة بل وانتهاك السيادة الوطنية من خلال الإدارة الدولية في المحافظة كما كشفت رسالة رئيس الجمهورية للأمم المتحدة.

وأضاف: حذرنا منذ وقت مبكر من خطورة استمرار مسايرة الحكومة وفريقها التشاوري للمبعوثيين الدوليين منذ البداية ، لكن للأسف ما يصحون إلا بعد ما يقع الفأس في الرأس كما يقال ، وإذا استمروا بنفس الأسلوب فستزداد شرعنة المليشيا ليس في الحديدة فقط وإنما في مناطق أكثر وقد تجد الشرعية مطالبة بالاعتذار من الحوثيين كما اعتذروا من قبل عن حروب صعدة الست .!!

وقال أبكر إن المدارة والمهادنة والرضوخ وعدم التحرك بقوة وثبات وحزم في العمل التفوضي سيحقق مكاسب للمليشيات لم تحصل عليها طيلة السنوات الماضية بالحرب ، لذلك لابد من موقف حازم ومستمر وليس مجرد رسالة لم تقطع الطريق نهائيا أمام السلوك غير المحايد لمبعوث الأمين العام وانما جعلت أمر التفاوض مفتوحا بشروط قد تُلبى لوقت قصير ثم يتم الانقلاب عليها مثل كل مرة.

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وأضاف: افيقوا وصحصحوا وأحزموا أموركم واشعلوا الجبهات إن أردتم فعلا استعادة الشرعية وانهاء الانقلاب واقطعوا أي تعاون مع المبعوث الأممي بشكل نهائي.

وقال إن رد الأمين العام على رسالة الرئيس بحاجة الى رد قوي عبر رفض التعامل مع المبعوث الأممي الذي أظهر انحياز واضحا للمليشيات برعاية اممية.

وتابع: شورب فخامة الرئيس والله لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا ولعل ذلك خير. شورب وشعبك معك.