مؤسسة كهرباء سيحوت بالمهرة تعلن عن إطفاء التيار الكهربائي وتوضح السبب

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء فرع مديرية سيحوت أنه سيتم إطفاء التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف (8:30) وحتى الساعة (9:30) مساءً وذلك بسبب تركيب قاطع جديد للمحطة قوة 5 ميقا.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أوضح مدير مؤسسة الكهرباء فرع سيحوت الأستاذ سالم العدلي أن القاطع الجديد بقوة (5) ميقا، وسيتغلب على مشكلة الإنطفاءات المتكرر وذلك كون القاطع القديم ينفصل تلقائياً عندما تصل الأحمال (4) ميقا ونصف ، راجياً أن تنتهي مشاكل التقطعات المتكررة بعد توفير القاطع الجديد.

وأهاب الأستاذ سالم العدلي بكافة المواطنين التعاون مع المؤسسة وجميع الفنيين أثناء تأديتهم الأعمال التي يبذلونها في إصلاح الخطوط لإيصال خدمة الكهرباء لجميع المواطنين خاصة في أيام شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرص المؤسسة على استمرار التيار الكهربائي دون انقطاعات في المديرية.

وأكد مدير الكهرباء فرع سيحوت والمسيلة الأستاذ سالم العدلي بأن العمل في تحسين الشبكة الداخلية للمديرية سيحوت والمسيلة ، سيبدأ خلال الأيام القليلة القادمة ، ضمن جهود السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت في تحسين الشبكة الداخلية بمديريتي سيحوت والمسيلة.