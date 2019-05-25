الزبيب واللوز واحتياجات العيد.. أسعار مرتفة هل لدى المواطن قدرة على شرائها؟

يتجول "الخليج 365" في محلات الزبيب واللوز واحتياجات العيد والتي ترعف في بعض المناطق باسم "جعالة العيد" في أسواق صنعاء ويأخذ استطلاعات المواطنين والتجار حول أسعار الاحتياجات ومدى قدرة المواطن على شرائها.

وتعتبر شراء الزبيب واللوز والشوكلاة هي من الثقافة اليمنية الاصيلة والتي تعتبر من أساسيات طقوس عيد الفطر والاضحى ويتم تقديمها للضيوف في أيام العيد أثناء زيارات الاهالي والاصطقاء.

اسعار مرتفعة:

وخلال جولة الخليج 365 الاستطلاعية على محلات التجارة الخاصة ببيع الزبيب واللوز وجد أن هناك العديد من أصناف هذه الثمرات.

ويقول صاحب محل الهتار لـ الخليج 365 إن اللوز عدة انواع منها ما هو مستورد ومنها ما هو محلي ويعتبر المحلي والذي يسمى بالزبيب البلدي هو أغلى أنواع اللوز حيث يصل سعر الكيلو الواحد إلى 20 ألف نوع خولاني.

أما اللوز البلدي الدرجة الثاني فيصل سعر الكيلو الواحد الى 16 ألف ريال.

وفيما يتعلق بالزبيب بيصل سعر الزبيب الرازقي للكيلو الواحد بحسب تاجر محل الهتار إلى 190 آلاف ريال أما الدرجة الثاني فيصل إلى 8 آلاف ريال، وـقل نوع 4000.

وهناك أنواع أخرى من احتياجات العيد التي يشتريها الناس مثل:

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الكاجو حيث يصل سعر الكيلو الواحد 7600ريال.

أما الجوز من 8000ريال.

مكسرات عربي مشكل الكيلوا من 2000ريال.

صعوبة الشراء:

يقول المواطنون أن السوق اليمني ممتلئ بااحتياجات العيد من زبيب ولوز وغيرة لكن المشكلة أن أسعارها المرتفع لن تمكن غالبية الناس من الشراء.

ويعتقد المواطنون أنه على الرغم من أن هذه صارت من ثقافة اليمن المتجذرة في أيام العيد إلا أنه صار من الصعب الان شرائها مما اصبحت من الكماليات، ولكن يلجأ الكثير لشراء زبيب ولوز أقل جودة.

ويعيش قطاع كبير من الأسر اليمنية في حالة انسانية صعبة بالتزامن ما استمرار الحرب التي تدخل عامها الخامس.