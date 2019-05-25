"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الأحد

ينشر "الخليج 365"، اليوم السبت مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية بمشيئته ليوم غد الاحد الموافق 26 مايو 2019م. كالتالي: رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0700 صباحا. رقم الرحله 532. خط الرحله : عدن - الرياض. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله : 533. خط الرحله : الرياض- عدن. الاقلاع : 1215 ظهرا. (توقيت الرياض) الوصول : 1515 عصرا. رقم الرحله 608. خط الرحله : Advertisements عدن - جده. الاقلاع : 1600 مساء. الوصول : 1800 مساء. رقم الرحله 606. خط الرحله : سيئون - القاهره. الاقلاع : 0700 صباحا. الوصول : 0945 صباحا. رقم الرحله 601. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 1045 صباحا. (توقيت القاهره). الوصول : 1515 عصرا. رقم الرحله 600. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 1600 مساء. الوصول : 1830 مساء.

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