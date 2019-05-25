مذيع MBC يضع نفسه في موقف محرج مع فنان أردني ويتحول إلى «نكتة» في تويتر (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - وضع مذيع MBC علي العلياني مقدم برنامج «مجموعة إنسان» نفسه في موقف محرج أثناء لقاء أجراه مع الفنان الأردني عمر عبداللات، والسبب أزمة قطر.

العلياني طرح أسئلة لم تكن ذكية على الفنان عبداللات، ولم يكن يتوقع الإجابات ولا حتى يقتنع بها، إذ سأل ضيفه في البداية: هل امتنعت عن الغناء في قطر لأنها تدعم الإرهاب؟ فردَّ عليه الضيف لا، وأن السؤال غير مفهوم. ثم سأله ثانية هل ستغني في قطر إذا التزمت بالشروط الـ13 المقدَّمة للتصالح معها؟ ليردَّ عليه الفنان ثانية بأنه لا يعرف البنود أصلاً. وقال عبداللات للمذيع إن قطر دولة عربية، وأتمنى التصالح معها.

وبعد انتهاء اللقاء الذي بثَّته MBC، نشر ناشطون على منصة تويتر جزء من المقابلة، وانهالت التعليقات الساخرة على المذيع. أليست قطر صغيرة جدا جدا!!

ليش في كل حلقة وكل برنامج !!

المهم الفنان رفع ضغطه ولا عطاه الأجوبة اللي كان يبيها !!

🤣🤣🤣🤣

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#عمر_العبداللات_مجموعة_انسان#مجموعة_انسان pic.twitter.com/ohNhiu1vrp — راشــد بن علي 🇶🇦 (@ralathbi) May 25, 2019

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