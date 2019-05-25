شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يصدر قبل قليل قرار جمهوري اثلج صدور جميع اليمنيين .. "الاسم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، اليوم، القرار الجمهوري رقم 66 للعام 2019 ، قضى بترقية العقيد عبدالماجد البرك بن عسالة العامري إلى رتبة عميد. ويشغل العميد العامري حاليا مديرا لفرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بوادي وصحراء حضرموت.

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