شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الإفراج عن قائد الشرطة العسكرية بتعز العميد جمال الشميري بشروط (تفاصيل حصرية) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مقربة من قائد الشرطة العسكرية بتعز العميد جمال الشميري لـ"الشاهد نيوز" خبر الإفراج عنه بشروط .
وكانت مجاميع مسلحة من قبائل الصبحية اعترضت طريقه فجر اليوم بطور الباحة عندما كان في رحلته إلى عدن مع عائلته للسفر لأداء العمرة.
وكشفت المصادر ان الإفراج عن قائد الشرطة كان بعد إتفاق للإفراج عن مساجين من ابناء القبائل مسجونين في مدينة تعز .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الإفراج عن قائد الشرطة العسكرية بتعز العميد جمال الشميري بشروط (تفاصيل حصرية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.