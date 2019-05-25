شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الإفراج عن قائد الشرطة العسكرية بتعز العميد جمال الشميري بشروط (تفاصيل حصرية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مقربة من قائد الشرطة العسكرية بتعز العميد جمال الشميري لـ"الشاهد نيوز" خبر الإفراج عنه بشروط .

وكانت مجاميع مسلحة من قبائل الصبحية اعترضت طريقه فجر اليوم بطور الباحة عندما كان في رحلته إلى عدن مع عائلته للسفر لأداء العمرة.

وكشفت المصادر ان الإفراج عن قائد الشرطة كان بعد إتفاق للإفراج عن مساجين من ابناء القبائل مسجونين في مدينة تعز .