منتدى الطالب المهري بحضرموت يكرم الوكيل الأول بن عويّض بدرع تذكاري

كرم منتدى الطالب المهري بحضرموت وكيل محافظة المهرة الأول الأستاذ مختار بن عويض الجعفري بدرع تذكاري تقديراً لجهوده المبذولة في دعم الطلاب الدارسين من أبناء المهرة في الجامعات داخل الوطن وخارجه واهتمامه بمتابعة قضاياهم وتلبية احتياجاتهم.
جاء ذالك خلال زيارة قام بها مندوبون عن المنتدى للوكيل الأول بمكتبه بديون المحافظة.
بدوره، حيّا الوكيل بن عويض هذه اللفتة الطيبة من أعضاء منتدى الطالب المهري بحضرموت وهذا التكريم من قبلهم.
مؤكداً بأن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت تولي الطلاب الدارسين خارج المحافظة وداخلها اهتمام خاص وتسخر كافة إمكانياتها في خدمتهم وتقديم كافة التسهيلات لهم لمواصلة تحصيلهم العلمي ، باعتبار التعليم هو حجر الأساس لبناء المجتمعات وتطورها ، وأن ما يقدمه الوكيل هو الواجب.
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