وزير الأوقاف والإرشاد تناقش التحديات التي تواجه أدائها

ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية اليوم بمكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة التحديات التي تواجه سير العمل والآليات التي يجب اتباعها خلال هذا العام الجاري ٢٠١٩م لتفعيل العمل المؤسسي في الوزارة.
ووفقاً لوكالة سبأ الشرعية ، في الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة ومدراء العموم ، شدد الوزير على ضرورة تفعيل كافة قطاعات الوزارة والإدارات التابعة لها وتطوير وتحديث طرق العمل فيها.
وتم عرض تقارير مفصلة من قبل الوكلاء عن مدى الإنجازات في الفترة الماضية، وخطط العمل للربعين الأخيرين من العام الجاري ٢٠١٩م.
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