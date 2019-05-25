شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث أمنية وعسكرية ساخنة في تعز "تعرف على أبرزها" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسارعت الأحداث الأمنية والعسكرية في مدينة تعز خلال اليومين الماضيين ابتداء بوفاة الرائد بسام مسعود قائد حراسة مدير أمن تعز متأثراً بجراحه بعد إصابته الأسبوع الماضي، والذي لاقى خبر وفاته صدىً كبيراً في وسائل التواصل الإجتماعي، وانتهاء باختطاف قائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري وانتهاء بتجدد المواجهات الضارية بين قوات من الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية.



اختطاف قائد الشرطة العسكرية في مدينة تعز العميد جمال الشميري تم ذلك أثناء سفرة خارج مدينة تعز لأداء مناسك العمرة حسب ما يقول مقربون من الشميري"، فيما أشار موقع الشرطة العسكرية على صفحته فيسبوك "إن مسلحين مجهولون اعترضوا سيارة قائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري بالقرب من محطة الكريمي في منطقة طور الباحة اثناء توجهه إلى محافظة عدن ويقتادونه إلى جهة مجهولة.



وحتى كتابة هذا التقرير لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة، فيما تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي اخبار متناقضة وتحليلات عدة حول الحادثة لا يمكن الاعتماد عليها، فيما تبقى القضية الأبرز المتفق عليه بين أغلب الناشطين حجم اللامبالاة في مغادرة المدينة لرئيس جهاز أمني كبير دون حماية تذكر.!

على الجانب الميداني تجددت المواجهات في ساعات متأخرة من ليلة أمس الجمعة في جبهة الجهيم والجزء الشرقي من كلابة، واسمرت المواجهات لأكثر من أربع ساعات متواصلة، وتوقفت بشكل متقطع مع صلاة الظهر.



وفي ذات السياق افادت مصادر مطلعة باستشهاد فارس منصور علي حزام وهو قائد ميداني في الجيش الوطني، والجندي أسيد محمد سعيد دبوان في جبهة الأربعين، إلى جانب سبعة جرحى في صوف الجيش بإصابات مختلفة بعضهم حالته خطرة.

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