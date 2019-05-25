شكرا لقرائتكم خبر عن علي محسن الأحمر: يلتقي اليوم مع هؤلاء الاعضاء المخفيين في الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى الفريق الركن علي محسن الأحمر ‏نائب رئيس الجمهورية اليوم أعضاء التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمناقشة البرنامج التنفيذي للتحالف وكيفية المضي قدماً في تنفيذه.



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