نائب الرئيس يهاتف قائد محور بيحان للإطمئنان على صحته

هاتف نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح قائد محور بيحان اللواء مفرح بحيبح للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عمليتين جراحيتين في المملكة الأردنية. وعبر نائب الرئيس عن أمنياته للواء بحيبح بدوام الصحة والعافية وأن يتماثل للشفاء في القريب العاجل. من جانبه عبر اللواء بحيبح عن تقديره للفتة الانسانية واهتمام نائب رئيس الجمهورية، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه الوطنية.

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