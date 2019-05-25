الأجهزة الأمنية بحضرموت تضبط لصاً متنكراً حاول سرقة سيارة بسيئون

تمكن أمن مديرية سيئون بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء، اليوم، من ضبط شخص متهم في قضايا سابقة يدعى (خ - ع - ص- ب) 35 عاما أثناء محاولته سرقة سيارة نوع كرولا أوروبي بيضاء اللون أثناء تواجدها بجانب مسجد في منطقة الغرفة.

وألقى أفراد الأمن القبض على المتهم متلبساً بعد أن قام بفتح الباب الخارجي للسائق عبر مفتاح خاص لفتح السيارات، وبفضل تعاون المواطنين ضبط الأمن سارق السيارة التابعة للمواطن ( ح، ع ، ب) وتم إيداعه السجن لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد القائم بأعمال مدير أمن سيئون الرائد نزار التميمي بأن حملة محاربة سرقة المركبات والدراجات النارية مستمرة ولن تنجح إلا بتعاون المواطنين وتفاعلهم مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.