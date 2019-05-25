شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: اعدام مقيم يمني بطريقة وحشية (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر في ساعة مبكرة من صباح يوم الإثنين على جثة مواطن يمني يدعى نجيب محمد طاهر مقتولًا في شقته في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية.

وقال شهود عيان “للمشاهد” إن القتيل عثر عليه مشنوقاً وعلى جثتة آثار تعذيب وسحل.

مضيفين بأن الشرطة المصرية هرعت إلى مكان الحادث وباشرت في التحقيق في ملابسات الجريمة.

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وقال المستشار في السفارة اليمنية في القاهرة إبراهيم الجهمي في صفحته على فيس بوك إن المسؤولين بالسفارة تحركوا لموقع الحادث بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة.

يذكر أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه بعد سنوات من مقتل الطالبة اليمنية منى مفتاح، والعثور على جثتها موثوقة بالحبال ومخنوقة داخل شقتها بالمنيل في القاهرة، فيما تتكرر حوادث الاعتداءات والسرقة بحق أعداد كبيرة من اليمنيين الوافدين إلى مصر سواء للعلاج أو للدراسة.