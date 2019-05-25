شكرا لقرائتكم خبر عن سيئون:العميد ركن عبد الماجد العامري يقيم أمسية رمضانية تزامناً مع انتقاله لسكنه الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استضاف العميد ركن عبد الماجد البرك بن عسالة العامري مساء الجمعة عدد من قيادات التحالف العربي ومديري المكاتب التنفيذية بوادي حضرموت وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء والأعيان من مختلف مناطق حضرموت في أمسية رمضانية أقامها تزامناً مع انتقاله لسكنه الجديد .

وفي اللقاء رحب العميد ركن عبد الماجد العامري بضيوفه شاكرا تحملهم العناء للوصول وتلبية الدعوة مباركا للجميع بحلول الشهر الكريم سائلاً الله القبول من الجميع .

وألقيت في الأمسية عدد من القصائد الشعرية لمجموعة من أبرز شعراء وادي حضرموت والصحراء أشادت جميعها بمكانة الشيخ عبد الماجد العامري وأثنت على تفانيه في عمله بمصلحة الهجرة والجوازات وأدواره البارزة في خدمة المجتمع .

وكان فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي قد أصدر قرارا جمهوريا رقم ( 66 ) للعام 2019 م قضى بموجبه ترقية العقيد عبد الماجد العامري إلى رتبة عميد .