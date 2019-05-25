شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسبب حضور " احمد علي " حفل افطار في " ابو ظبي " في اهانة " هاني بن بريك " !( صور ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر العميد احمد علي نجل الرئيس السابق علي صالح في العاصمة ابو ظبي برفقة لقاء جمع بين محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وملك الاردن ..

وقالت وسائل اعلام إن دولة الامارات نظمت حفل افطار ضم قيادات عربية بينهم نجل صالح.

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وتسبب حضور أحمد علي إهانة واضحة للمتطرف هاني بن بريك، المقرب من بن زايد، بعد أن أبعده الأخير عن جواره ووضع نجل الرئيس الراحل بديلا عنه.

وفيما ظهر أحمد علي مبتهجا، بتفضيل بن زايد له، كان تجاهل الأخير لهاني بن بريك ردا صادما ومحرجا لقيادات المجلس الانتقالي التابعين لأبوظبي الذين يقدمون أنفسهم على أنهم ثوار وضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بسبب مواقفه ودوره في الوحدة اليمنية.