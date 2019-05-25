شكرا لقرائتكم خبر عن اعلامية مؤتمرية تكشف عن ‘‘مفاجآت حوثية كبيرة’’ وتبشر المليشيات بتحقيق هذا الهدف قريبًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الاعلامية المقربة من حزب المؤتمر الشعبي العام، والمذيعة المعروفة بقناة "اليمن اليوم" رحمة حجيرة أن لدى مليشيات الحوثي مفاجئات كبيرة مؤكدة بأنه سيصل لهدفه قريبا.

واضافت حجيرة في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" حد تعبيرها , وصل الصراع والاقتتال بين الاطراف اليمنية الى أوجه من جهة وضد السعودية والامارات من جهة اخرى.

وتابعت قائلة : عموما لا تستهينوا بالحوثي فلديه مفاجئات كبيرة وسيصل لهدفه قريبا وحينها لاتتهموا احد بالتقصير سوى المجتمع الدولي .

